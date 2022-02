Le chanteur marocain Nabil Nassif échappe à une mort certaine (PHOTOS)

Nabil Nassif a échappé à une mort certaine après avoir été victime, mardi, d’un terrible accident de la circulation.

La voiture du chanteur populaire s’est renversée alors qu’il se dirigeait vers Safi et a été totalement endommagée. Les images de l’accident ont fait le tour de la Toile et de nombreux internautes ont tenu à souhaiter un prompt rétablissement à Nabil Nassif qui, blessé, a dû être hospitalisé en urgence à Marrakech pour recevoir les soins nécessaires.

D’après certaines pages spécialisées en info people, le chanteur serait dans un état critique et aurait été placé en réanimation. Toutefois, de nouvelles photos de lui ont été diffusées visant à démentir ces informations. Sur ces clichés pris dans les urgences de l’hôpital, le chanteur apparait avec un bandage au genou et au bras et semble bien se porter.

Par ailleurs, Dounia Batma, grande amie de Nabil Nassif, lui a adressé un message sur une story Instagram. «Dieu merci tu es sain et sauf mon frère. Que Dieu te préserve. Je te souhaite un prompt rétablissement», a écrit l’artiste.

H.M.