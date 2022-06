Le chanteur libanais Marcel Khalife hospitalisé à Rabat (PHOTO)

Marcel Khalife a dû être hospitalisé en urgence, à Rabat, suite à un malaise. Sur sa page Facebook, le chanteur libanais a tenu à remercier le staff de l’établissement hospitalier.

«Je suis souffrant et j’ai été hospitalisé à Rabat. Croyant que je n’allais recevoir que les soins appropriés à mon malaise, j’ai été surpris par le bel accueil qu’on m’a réservé. Le staff a pris soin de moi et m’a rendu hommage de la plus belle des manières. J’ai été entouré d’amour, jusqu’à subir «un harcèlement» émotionnel. Lors de cette expérience, je me suis rendu compte que j’ai bien accompli ma mission», s’est réjoui Marcel.

Et d’ajouter : «A tous les médecins, les infirmiers, les amis et à tous ceux qui ont veillé sur moi, veuillez accepter mes sincères remerciements. Je vous en serai à tout jamais reconnaissant».

Ce message touchant n’a pas manqué de faire réagir les internautes qui ont souhaité un prompt rétablissement au chanteur. Ils ont également exprimé leur fierté que la star arabe ait loué les compétences médicales du Royaume.

H.M.