Le chanteur Hatim Ammor a accompli la Omra (PHOTO)

Profitant de son séjour en Arabie Saoudite, le chanteur marocain, Hatim Ammor, a saisi la pieuse occasion d’accomplir les rites de la Omra, appelée aussi « le petit pèlerinage ».

L’artiste a également tenu à partager les photos de cet acte religieux avec ses fans et followers. Ceci, via une story et une photo le montrant la tête rasée, publiées sur son compte officiel Instagram.

Les rites de la Omra ont été religieusement accomplies après son concert en Arabie Saoudite, dans le cadre des festivités du Moussem de Ryad.

A noter que le chanteur, ainsi que la diva Latifa Raafat, comptent parmi plusieurs artistes marocains qui ont accompli les rites du « petit pèlerinage » à la ville sainte de La Mecque.

Larbi Alaoui