Le chanteur algérien Soolking provoque la colère des Marocains

Le chanteur algérien Soolking s’est retrouvé au cœur d’une polémique dont il se serait volontiers passé. Lors de son concert tenu samedi 22 juin à Bilbao, en Espagne, le chanteur a commis une bourde qui a provoqué la colère des Marocains. Il a en effet soulevé le drapeau de la pseudo-RASD, au grand dam de ses fans au Maroc qui n’ont pas manqué d’exprimer leur indignation après ce geste pour le moins inattendu.

Face à cette vague de critiques, Soolking a brisé le silence et posté plusieurs storys sur son compte Instagram pour se défendre. Le chanteur a ainsi présenté ses excuses aux Marocains, indiquant avoir cru que le drapeau qu’on lui a tendu était celui de la Palestine.

«Lors de cette soirée, qui a d’ailleurs été organisée par un Marocain, on m’a tendu les drapeaux du Maroc et de l’Algérie avant de me filer celui de la “rasd”. J’ignorais que cette entité avait un drapeau. Je l’ai agité, croyant que c’était celui de la Palestine. Je ne l’ai d’ailleurs même pas regardé. Croyez-moi ! Je ne l’ai pas fait par mauvaise foi. En plus, il y avait des Marocains, des Algériens et des Tunisiens parmi le public. Maintenant, je présente mes excuses à tous les fans que j’ai blessés. Sachez que je comprends rien en politique», s’est défendu le chanteur, avant de publier une photo de lui avec les drapeaux du Maroc et de l’Algérie.

Et d’ajouter : «Nous sommes Maghrébins et musulmans. Cet incident est une futilité qu’il faudrait oublier. Je ne suis pas fou pour vouloir blesser mes fans au Maghreb, ces pays qui m’ont soutenu et qui m’ont accueilli».

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas caché leur déception. Si certains ont accepté ces excuses et compris que Soolking a été tout simplement piégé, d’autres, moins compréhensifs, n’ont pas mâché leurs mots pour descendre le chanteur.

