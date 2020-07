Abdelhadi Belkhayat : les dernières nouvelles de son état de santé

Lundi soir, plusieurs pages sur les réseaux sociaux ont annoncé le décès du chanteur marocain Abdelhadi Belkhayat. Les internautes n’ont pas manqué de réagir à cette triste nouvelle, attendant une confirmation de la famille du célèbre artiste.

A ce propos, des sources de Le Site info ont balayé ces rumeurs d’un revers de main et assuré que ces allégations sont totalement fausses. «Abdelhadi Belkhayat est toujours vivant et se porte bien. Il faut arrêter de diffuser ce genre de rumeurs qui nuisent à la famille du chanteur», ont précisé ces sources.

Ces fausses informations ont également fait réagir Meriem Belkhayat, la fille de l’artiste. Et la jeune femme n’a pas manqué d’exprimer sa colère. «Papa va bien. C’est tellement stupide de lancer ce genre de rumeurs et d’inquiéter ses fans et ses proches», s’est-elle insurgée.

A noter que Abdelhadi Belkhayat a décidé, il y a quelques années, de s’éloigner de la scène artistique pour se concentrer sur le chant religieux.

