Le CESE appelle à l’accélération de la transformation numérique de l’administration

Le Conseil économique social et environnemental (CESE) a appelé, dans une étude publiée jeudi, à l’accélération de la transformation numérique de l’administration et des services publics, face aux répercussions de la crise sanitaire.

Dans cette étude sur « Les impacts sanitaires, économiques et sociaux du virus Covid-19 et leviers d’actions envisageables », le CESE a souligné la nécessité d’établir une politique économique nationale intégrée et inclusive en matière de transformation numérique, particulièrement au niveau des services publics fournis aux particuliers et aux entreprises, ainsi que des services sociaux de base.

La transformation digitale est un levier incontournable pour faire face aux répercussions de la crise sanitaire et économique, estime la même source, rappelant qu’elle constitue un facteur clé permettant d’améliorer la performance dans tous les domaines et de faire face aux problèmes structurels actuels.

C’est dans ce sens que le Conseil a recommandé d’accélérer la numérisation de tous les services administratifs destinés aux citoyens, à travers le développement d’une plateforme numérique unique dédiée aux procédures administratives, le renforcement de la coopération et des échanges entre les différentes administrations et le recours à l’e-paiement pour promouvoir l’intégration financière.

En outre, le CESE incite à donner la priorité à la numérisation de certains services sociaux, notamment l’enseignement à distance et la télémédecine, notant que l’élaboration d’un plan national urgent, visant à remédier aux disparités digitales existantes entre les différentes catégories sociales sur l’ensemble du territoire, est un pas nécessaire pour assurer l’égalité d’accès aux services numériques.

M.S. (avec MAP)