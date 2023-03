Don Bigg surprend ses fans (VIDEO)

Le célèbre rappeur marocain Don Bigg, de son vrai nom Taoufik Hazeb, réserve une belle surprise télévisuelle à ses fans et followers en faisant partie des artistes du cru qui participeront à un feuilleton ramadanesque d’action.

Dans celui-ci, intitulé « Mal dounia » (Tout l’argent du monde), Don Bigg interprétera le rôle d’un chef de gang, une sorte de « Parrain », aux côtés des artistes Mouhcine Malzi, Houda Majd, Sara Perles, Anas Basbousi, Nassar Akabab, Mansour Badri, ainsi que le célèbre comédien et cinéaste, Rachid El Ouali.

Et via son compte officiel Instagram, Don Bigg a partagé avec ses fans et followers l’enregistrement vidéo de la promo du feuilleton « Mal dounia », tout en exprimant sa grande fierté de faire partie de l’équipe de ce projet télévisuel ramadanesque.

A noter que la diffusion de ce dernier est prévue pour le prochain mois sacré de Ramadan, sur la chaîne MBC5.

L.A.