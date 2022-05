Le célèbre pédophile de Taroudant est décédé

Abdelali El Hadi, le célèbre pédophile de Taroudant condamné à perpétuité, est décédé la semaine dernière à la prison centrale Moul El Berki, à Safi.

Cette affaire, qui date de 2004, avait secoué l’opinion publique. El Hadi avait violé et exécuté neuf enfants avant de les enterrer dans le terrain où il habitait, à Taroudant. Pendant le procès, il avait fait des révélations glaçantes. «Je proposais de l’argent aux victimes en contrepartie d’une relation sexuelle avec moi. Lorsqu’elles acceptaient le deal, je leurs ligotais les mains et les pieds et je les étouffais. Lorsque je les tuais, je dormais à côté des cadavres», avait-il confié.

Rappelons que la Cour d’appel d’Agadir avait condamné le pédophile, Abdelali Hadi, à verser la somme de 195.000 DH au profit des familles des neuf victimes.

H.M.