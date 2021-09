Le Canada prolonge la suspension des vols en provenance du Maroc

Le Canada a prolongé la suspension des vols en provenance du Maroc jusqu’au 29 octobre. «Durant cette période, les passagers qui se rendent au Canada depuis le Maroc par un itinéraire indirect devront obtenir le résultat négatif d’un test moléculaire pour le covid-19 dans un pays tiers, et ce, avant de poursuivre leur voyage vers le Canada», explique le gouvernement canadien sur son site officiel.

Et d’ajouter : «Les voyageurs ayant déjà reçu un résultat positif au covid-19 doivent fournir la preuve d’un résultat positif à un test de dépistage moléculaire du covid-19 et réalisé 14 à 180 jours avant leur départ plutôt qu’un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire du covid-19. Cette preuve doit être obtenue dans un pays tiers avant la poursuite du voyage vers le Canada. Vous pourriez devoir solliciter l’entrée dans un pays tiers et y séjourner pendant au moins 14 jours».

Pour rappel, la RAM avait fait une annonce aux passagers à destination du Canada après la suspension des vols. «Pour accompagner tous nos passagers durant cette période, les changements de billets des vols en provenance du Maroc à destination du Canada seront autorisés, gratuitement et sans frais, jusqu’au 15 Décembre 2021, vers la même destination ou une autre. Le remboursement des billets à destination du Canada sera sous forme d’avoir ou en numéraire dans le point de vente initial», indique la compagnie aérienne sur son compte Twitter.

H.M.