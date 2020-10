Le calvaire d’une Marocaine en Arabie Saoudite

C’est un vrai calvaire que relate cette femme marocaine qui pensait aller travailler en Arabie Saoudite pour se retrouver en fait victime d’agressions sexuelles, de séquestration et de violence commises par son garant, outre l’escroquerie d’une intermédiaire originaire de Kelaa des Sraghna.

Maria, âgée de 27 ans, raconte dans vidéo dont une copie a été transmise à Le Site info, qu’elle a subi des agressions sexuelles et les pires formes de violence aux mains de son garant saoudien qui lui a réquisitionné tous ses documents d’identité et l’a séquestrée chez lui pendant près d’un an.

Maria était censée aller travailler dans la maison d’un Saoudien mais dès qu’elle y a mis les pieds, c’est dans un vrai traquenard qu’elle est tombée.

L’intermédiaire l’avait non seulement leurrée en lui faisant des promesses qui se sont révélées fausses mais a également menacé sa famille de mort si elle ne lui donnait pas l’argent. Dans sa vidéo, la victime lance un appel émouvant aux autorités pour l’aider à rentrer chez elle. « J’ai rencontré d’énormes difficultés. Je ne veux plus rien. Je veux juste rentrer dans mon pays », conclut-elle dans son témoignage.

S.Z.