Le calvaire d’une famille casablancaise après l’explosion d’un canal d’évacuation d’eaux usées (VIDEO)

Une famille casablancaise vit un véritable calvaire après l’explosion d’un canal d’évacuation d’eaux usées dans leur appartement.

Au micro de Le Site info, le père de famille a déclaré que les eaux usées ont inondé sa maison, appelant les autorités compétentes à intervenir pour le sauver, lui et ses enfants, du risque de se retrouver à la rue.

De son côté, son épouse, en larmes, a exprimé sa colère et son désespoir, soulignant qu’elle et sa famille souffrent énormément. « Je me sens complètement détruite… Je ne travaille plus. Quand je rentre chez moi je me mets à pleurer hystériquement », a-t-elle déclaré.

M.F.