Le caftan marocain charme les animatrices égyptiennes (PHOTOS)

Depuis le début du mois de Ramadan, plusieurs animatrices égyptiennes ont affiche leur amour pour le caftan marocain et n’ont pas hésité à le porter lors de leurs émissions.

C’est le cas de Basma Ouahba qui s’est affichée en caftan lors du dernier épisode de son émission «Al Arrafa». Sa tenue a fait réagir les internautes qui ont loué son élégance et sa beauté.

Yasmine Izz a également tenu à porter le caftan à deux reprises lorsqu’elle a interviewé les artistes marocains Abdelfettah El Grini et Leila Ghofrane dans le cadre de son émission «Kalam Ennass». D’ailleurs, elle avait confié avoir porté le caftan à l’occasion du passage d’El Grini afin de rendre hommage à son pays d’origine. «Il te va si bien. Il faut que tu le mettes très souvent», lui avait lancé le chanteur.

Cette belle tenue 100% marocaine continue de traverser les frontières et s’impose de plus en plus sur le plan international.

H.M.