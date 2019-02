Le cadeau de Mohammed VI à la reine Letizia fait les choux gras de la presse espagnole

Le roi Mohammed VI a offert, mercredi 13 février au Palais Royal à Rabat, un dîner officiel en l’honneur du roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne.

À l’issue du dîner royal, le Souverain a offert son “Selham” à la reine d’Espagne. Un geste élégant qui a beaucoup fait réagir, notamment la presse espagnole.

“Le roi Mohammed VI du Maroc a donné son selham, ou cape, à la reine Letizia lorsqu’elle a eu froid à la fin du dîner de gala qu’il a offert aux Souverains d’Espagne à l’occasion de leur visite d’Etat”, a écrit 20minutos, citant la presse marocaine.

El gesto de Mohamed VI con Doña Letizia (Le geste de Mohammed VI avec Dona Letizia), a titré le quotidien espagnol ABC.

“Le roi Mohammed VI du Maroc a eu un geste galant envers Doña Letizia, lors du dîner de gala offert au roi et à la reine d’Espagne au Palais royal. Doña Letizia, qui portait une spectaculaire robe blanche conçue par Felipe Varela, a eu froid à la sortie du dîner. Le roi Mohammed VI lui a ainsi offert sa cape (selham)”, a commenté le média.

“À leur arrivée, Felipe VI et son épouse ont foulé le tapis rouge en compagnie du monarque marocain. Cependant, une fois le dîner terminé, Letizia a quitté les lieux avec un vêtement de plus qu’elle ne portait pas au début. C’est un Selham que le roi du Maroc a offert à Dona Letizia lorsqu’elle a eu froid à la fin du dîner. Cette même cape est celle que portait le roi quand il a reçu le couple royal. (…) Le roi Mohammed VI a remis à la reine espagnole sa cape en véritable gentleman. Un signe de plus que les relations entre les deux monarchies sont excellentes”, a affirmé pour sa part El Confidencial.

Rappelons que le roi et la reine d’Espagne ont effectué, les 13 et 14 février, une visite officielle au Maroc, à l’invitation du roi Mohammed VI.

A.K.A.