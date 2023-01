Le Boulevard Ziraoui de Casablanca fait peau neuve (PHOTOS)

Communiqué. L’arrondissement de Sidi Belyout vient d’annoncer l’achèvement des travaux d’aménagement du Boulevard Ziraoui. Il s’agit d’un projet déployé dans le sillage d’un programme ambitieux qui a nécessité une enveloppe de plus 6,58 millions de DH et qui vise à contribuer à l’amélioration de la qualité des services rendus à la population et à la réhabilitation des infrastructures de la région.

Les travaux d’aménagement de cette importante artère de la ville qui se sont étendus sur 22900 mètres carrés avaient démarré début août 2022 et se sont achevés après 5 mois seulement de travaux (contre 8 mois initialement prévus).

« À travers ce chantier d’envergure qui fut jalonné de succès, nous sommes contents d’avoir contribué à rendre tout son éclat d’antan au mythique boulevard Ziraoui. Avant le début des travaux, plusieurs rencontres avaient été programmées afin d’étudier les mécanismes de travail et fixer le calendrier des travaux. L’ensemble des parties prenantes et intervenants se sont mobilisés pour la réussite de ce chantier », a déclaré Madame Kenza Chraibi, présidente de l’arrondissement de Sidi Belyout.

Les travaux réalisés ont concerné notamment l’installation du réseau des deux opérateurs télécoms Orange et Inwi et de la voirie (la chaussée et les trottoirs) par la Générale routière. Des ralentisseurs, mais aussi des passages piétons et signalisations verticales et horizontales, ont été installés.

Parallèlement, un renouvellement et un renforcement du réseau d’assainissement sur 340 mètres linéaires ont été réalisés, un réseau d’évacuation des eaux pluviales sur 270 mètres linéaires avec plus 36 puisards a également été mis en place, avec en outre un renouvellement et un renforcement du réseau d’eau potable sur 1400 mètres linéaires. Les fils électriques ont été retirés des façades des bâtiments sur une surface de 700 mètres linéaires. Enfin, plusieurs travaux d’éclairage ont été réalisés, avec un renouvellement du réseau d’éclairage public sur une surface de 1100 mètres linéaires et l’ajout de 46 points lumineux à LED par la Lydec pour moins de consommation d’énergie.