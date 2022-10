Le biopic de Abdelkrim El-Khattabi divise la Toile (PHOTOS)

Abdelkrim El-Khattabi va avoir droit à un long métrage. Rabie Kati donnera vie à l’un des symboles de la résistance contre le colonialisme dans le nord du Maroc dans un biopic retraçant la vie et les faits marquants de l’icône du Rif.

Baptisé ʺAnoualʺ, en référence à la bataille d’Anoual (21 juillet 1921), qui marqua le début d’une longue guerre dans le Rif durant 5 ans face à l’occupation espagnole, le film retrace une partie de la vie de Abdelkrim El-Khattabi, notamment en mettant l’accent sur l’homme, le stratège et chef de la rébellion dans le nord du Maroc.

Rabie Kati y interprète le rôle de Abdelkrim El-Khattabi et se dit ʺfier d’interpréter le Lion du Rif, chef de la rébellion rifaine contre le colonialisme espagnol et français. C’est une page importante de l’histoire de notre pays qui prend vie au cinémaʺ.

Toutefois, le film, réalisé par Mohamed Bouzaggou d’après le scénario de Mohammed Nadrani, divise la Toile. Entre ceux qui y voient une première pour ce qui est de mettre en avant une partie de l’histoire du Maroc, d’autres portent leur attention sur le fait que le film est fait en langue arabe au lieu du rifain.

« C’est l’histoire du Rif, le film doit être en rifainʺ, ʺIl aurait été plus intéressant de filmer les scènes en rifain et de mettre des sous-titres dans une autre langueʺ, ʺJe ne comprends pas pourquoi on a fait appel à des acteurs arabes pour interpréter des personnages rifainsʺ.

A.O.