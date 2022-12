Le bel hommage de Yann Barthès aux Lions de l’Atlas (VIDEO)

Yann Barthès a rendu un bel hommage aux Lions de l’Atlas sur TMC. Pour l’animateur vedette, le Maroc a largement mérité d’avoir une étoile sur son maillot.

« C’est la première fois qu’une équipe africaine et arabe accède aux demi-finales de la Coupe du monde, mais au delà de la performance sportive, ils ont fait rêver tout le pays et ils ont emmené tout un continent…ce soir on voulait simplement faire un truc…pour les marocains et les franco- marocains on voulait coller une étoile sur le maillot du Maroc parce qu’en vrai ils ont largement gagné », a-t-il dit avec l’hymne national en fond musical. Un très beau message de fair-play de Yann Barthès.

Les médias du monde entier ont rendu hommage au Maroc. En se qualifiant avec brio en demi-finale de la coupe du monde de football au Qatar, le Maroc vient de franchir de “nouvelles frontières” pour le football africain, a écrit récemment l’agence américaine Bloomberg.

Dans un article signé James Robson, Bloomberg relève que la sélection marocaine, qui est également la première équipe arabe à atteindre le dernier carré de la compétition reine du ballon rond, a bien mérité cet exploit, en dominant son groupe au dépens de la Croatie, vice-championne du monde en 2018 et la Belgique, troisième du classement mondial de la FIFA.