Le bel hommage de Gad El Maleh aux Lions de l’Atlas (VIDEO)

Gad El Maleh a rendu un bel hommage aux Lions de l’Atlas, qui ont réussi à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, profitant de l’occasion pour réitérer son amour pour le Maroc.

La journaliste Charlotte Bouteloup a demandé à l’humoriste franco-marocain, invité à l’émission «Du temps avec…», ce qui le rendait le plus fier à part ses enfants.

«Le Maroc en coupe du monde. C’est une fierté inouïe. C’est un sentiment qui va au-delà du foot», a répondu Gad, ému par l’exploit de la sélection nationale.

«Il y a certes le sport, les athlètes, l’équipe nationale… Il y a une joie contagieuse. Cette équipe du Maroc donne à voir un grand football, mais aussi une joie, une manière de célébrer qui est belle, fraternelle. Quand les joueurs vont voir leurs parents ou prennent leurs mamans sur le terrain, je suis en larmes», a confié l’artiste.

Et d’ajouter : «Je pleure parce que ce sont mes valeurs. Et je me dis que mettre ses parents à l’honneur alors que tu es en train de jouer un match de la Coupe du monde et que tu es arrivé au summum de ta carrière, ça fait partie de nos valeurs. Prendre des gens non-Marocains dans les bras et chanter avec eux dans les villes du monde entier, ce sont les valeurs du Maroc. C’est une grande fierté. Je suis très fier d’être Marocain».

H.M.