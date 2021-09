Le beau message de Samia Akariou à Fatima Khair, candidate RNIste (PHOTO)

L’actrice Fatima Khair, tête de liste du Rassemblement national des indépendants (RNI) pour les élections législatives, Région de Casablanca-Settat, a reçu un message de soutien de sa collègue et amie Samia Akariou.

Celle-ci, dans une story sur son compte Instagram, a tenu à exprimer son soutien inconditionnel et sa solidarité agissante à la candidate du parti de la Colombe. Elle a ainsi écrit: « Ma chère amie Fatima, mon soutien total t’est acquis, concernant ton nouveau parcours politique ».

La célèbre actrice marocaine a également ajouté, en s’adressant à son amie et collègue,Fatima Khair, qu’elle est « l’exemple même de la femme honnête, sincère et combattante. De même, a-t-elle souligné, que »tu es le symbole personnifié de l’artiste intègre et militante en vue de lendemains meilleurs ».

« Dieu est avec toi! », a conclu Samia Akariou, en guise de voeu de réussite de la candidate RNIste, l’artiste adulée du public marocain, Fatima Khair.

L.A.