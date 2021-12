Le beau message de Saad Lamjarred à sa mère (PHOTO)

Le chanteur marocain Saad Lamjarred a adressé un message à sa mère, l’actrice Nezha Regragui à l’occasion de son anniversaire.

Sur son compte Instagram, le chanteur a publié une photo de lui avec sa mère, accompagnée d’un message. « Aujourd’hui, c’est ton anniversaire. Que Dieu te préserve ma chère mère, ma source d’amour, et celle qui m’a appris le sens de la vie, la patience, la persévérance et la détermination jusqu’au succès », a-t-il écrit.

Et d’ajouter : « Pardonne-moi si je t’ai causé du mal… Tu es la mère la plus précieuse et la plus douce au monde ».

Les fans et les amis de l’artiste ont à leur tour présenté en commentaires leurs vœux à la mère du chanteur

Notons que Lamjarred se produira le 21 décembre aux Emirats arabes Unis .

M.F.