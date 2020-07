Le beau message de Bachir Abdou à Saad Lamjarred (PHOTO)

Saad Lamjarred, qui cumule plus de vingt millions d’abonnés sur ses réseaux sociaux et une large communauté de fans à travers le monde, dévoilera le 5 juillet prochain un titre inédit: « Adda Elkalam », dont le clip a été tourné en France. En chantant pour la première fois en égyptien, l’artiste continue d’ouvrir sa carrière à de nouveaux horizons.

A cette occasion, le père de l’artiste, Bachir Abdou, lui a adressé un message touchant sur son compte Instagram. «Saad, mon fils, je te souhaite beaucoup de succès pour le lancement de ton nouveau hit. Tous tes fans attendent impatiemment cette nouvelle chanson qui sortira le 5 juillet à 18h sur ta chaîne officielle», a écrit le chanteur.

Révélé grâce à l’émission SuperStar en 2007 et connu pour ses chansons « Enty », « Lmaallem » et « Casablanca », Saad Lamjarred affirme avec la chanson égyptienne « Adda Elkalam », sa volonté de chanter dans d’autres langues et dialectes du monde arabe.

H.M.