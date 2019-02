Le beau geste d’un rabbin envers les enfants d’Aourir (PHOTOS)

Le rabbin Binto a rendu visite en début de semaine à l’école Aghbalou, à Ait Aourir, dans la région Marrakech Safi.

Après avoir fait le tour de la région, le rabbin américain a offert des vêtements et des couvertures aux habitants qui souffrent le martyre avec la baisse des températures.

Et pour l’accompagner dans cette aventure, le rabbin a choisi le journaliste marocain Simo Belbachir afin que cette campagne humanitaire soit médiatisée et encourager d’autres personnes à faire des dons.

Dans une déclaration à Le Site info, Simo Belbachir a assuré qu’il n’a pas hésité à accepter l’invitation du rabbin, exprimant sa joie d’avoir été choisi pour être le visage médiatique de cette campagne. «J’étais à l’étranger, en plein tournage, lorsque le rabbin Binto m’a contacté pour m’annoncer qu’il souhaiterait que je sois l’ambassadeur de cette campagne. Je suis rentré au Maroc quelques heures après son appel dans le but d’aider les habitants de cette région», a-t-il indiqué.

Et d’ajouter qu’il se rendra une seconde fois à la région d’Ait Aourir, accompagné du rabbin, afin de réaménager des écoles et distribuer des livres et des vêtements.

N.M.