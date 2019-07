Le beau geste du roi Mohammed VI envers la chanteuse Asmaa Lamnawar (PHOTO)

View this post on Instagram

" بفضل جلالتكم، ابني آدم اصبح مغربياً. منحتُه أمومَتي، حُبّي، وهويَّتي التي أتنفسها أينما حللت وارتحلت. شكراً جلالة الملك على منحي الشرف لنقل هويتي وجنسيتي وثوابت الأمة المغربية لابني آدم." الذكرى العشرين لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين . عدد خاص بهذه المناسبة لمجلة @femmesdumaroc_officiel #الله_الوطن_الملك 🇲🇦🇲🇦🇲🇦