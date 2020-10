Le BCIJ démantèle une cellule terroriste à Tanger

Le Bureau central d’investigation judiciaire (BCIJ) relevant de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST) a réussi, sur la base de renseignements précis, à démanteler, ce lundi à Tanger, une cellule terroriste composée de quatre membres et affiliée à l’organisation dite «Etat islamique».

Selon une source de Le Site info, les quatre extrémistes ont été arrêtés, soulignant que l’ «émir» de la cellule a également été interpellé dans un appartement au quartier Al Aouama, à Tanger.

En parallèle, les perquisitions ont permis de saisir des armes blanches et des objets tranchants qu’ils comptaient utiliser pour déstabiliser la sécurité et la stabilité du Royaume.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer l’ensemble de ramifications et liens éventuels de ce réseau terroriste et interpeller tous les complices dans ces plans destructeurs, en plus de neutraliser tous les dangers et les menaces qui en découlent.

Cette opération qualitative intervient dans un contexte marqué par la hausse des menaces terroristes visant le Royaume, notamment avec la recrudescence des activités terroristes dans la région sahelo-saharienne et dans des zones en Afrique du Nord, conclut le communiqué.

