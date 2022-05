Le Bahreïn remercie le roi Mohammed VI

Le Royaume de Bahreïn a mis en avant les efforts du Maroc, sous la direction du roi Mohammed VI, pour défendre la cause palestinienne et préserver l’identité d’Al-Qods Al-Sharif.

Dans une allocution prononcée mardi lors d’une réunion de solidarité avec le peuple palestinien, le chef de la division des affaires arabes au ministère bahreïni des Affaires étrangères, Ahmed Mohammed Al-Tarifi, a exprimé la gratitude de son pays pour le rôle du Comité Al-Qods présidé par le roi Mohammed VI, pour préserver l’identité arabe islamique et chrétienne d’Al-Qods, et garantir la liberté de pratiquer les rites religieux pour tous dans la paix et la quiétude.

D’autre part, le responsable bahreïni a affirmé, lors de cette rencontre, organisée par l’Ambassade de l’Etat de Palestine à Manama, en présence de plusieurs ambassadeurs accrédités auprès du Royaume, dont l’Ambassadeur du Maroc, Mustafa Benkhayi, l’attachement de Manama à soutenir le peuple palestinien afin d’obtenir ses droits légitimes et inaliénables à l’autodétermination, au retour et à l’établissement de son État indépendant sur son territoire national, comme option stratégique pour parvenir à une paix juste et globale au Moyen-Orient, appelant la communauté internationale à assumer ses responsabilités politiques et juridiques, et à ouvrir des horizons sérieux au processus de la paix juste et globale sur la base du principe de la solution à deux États et de l’Initiative de paix arabe.

Il a également souligné les droits légitimes du peuple palestinien à établir son État indépendant et souverain aux frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods-Est comme capitale, sur la base du principe de la solution à deux États, conformément aux principes du droit international, de l’Initiative de paix arabe et aux résolutions de la légitimité internationale y afférentes.

Il a évoqué aussi l’appui du Royaume de Bahreïn aux efforts de l’État de Palestine pour devenir membre à part entière de l’ONU, renforcer son statut juridique et international et incarner son indépendance et sa souveraineté sur son territoire.

S.L. (avec MAP)