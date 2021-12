Le baccalauréat donnera accès à la profession d’enseignant à partir de l’année prochaine (Benmoussa)

Le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports a affirmé que les résultats des concours seront annoncés au début du mois de janvier 2022 et que les cours aux Centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation commenceront le 10 de ce même mois de janvier.

Cette annonce de Chakib Benmoussa a été faite lors de la réunion de la Commission de la Culture, de l’éducation et de la communication, à la Chambre des représentants, en présence des groupes parlementaires de la majorité et de l’opposition, ce mercredi matin, 1er décembre.

De même que le ministre a souligné que l’inspection générale de l’Education a été chargée du suivi, en toute transparence, des diverses étapes des concours et de publier une carte qualifiante se rapportant à toutes les épreuves, tout en précisant que son Département compte adopter une nouvelle stratégie concernant le recrutement des enseignants et ce, à partir de la prochaine rentrée scolaire 2022-2023.

« Les études en cycle de licence dureront trois années pendant lesquelles les étudiants recevront des cours de formation pédagogiques et des cours pratiques dans des classes. Après l’obtention de la licence en éducation, ils pourront rejoindre les centres régionaux afin de compléter leur formation et de devenir, par la suite, enseignants ou cadres pédagogiques », a précisé le ministre.

Chakib Benmoussa a poursuivi que cette réforme se fera en deux étapes. La première consistera en six mois de formation complémentaire d’enseignement au profit des postulants. Quant à la seconde étape, dont la durée sera d’une année, elle se fera en dehors des centres régionaux avant la titularisation des étudiants dans le cadre des AREF ».

Pour les bacheliers, comme pour les élèves ayant obtenus d’excellentes moyennes, un nouveau cycle leur sera spécialement réservé qui leur permettra de pratiquer un métier d’éducation et de formation, a conclu le ministre de l’Education, du Préscolaire et des Sports.

Larbi Alaoui