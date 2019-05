Laylat Al Qadr: quand aura lieu la nuit du destin au Maroc?

Quand aura lieu “Laylat Al-Qadr” au Maroc? La nuit du 27 Ramadan, bien sûr! Mais cette date n’est pas explicitée d’une manière catégorique. Et les personnes averties de la chose religieuse ne l’ignorent point. Explications.

De nombreux Marocains se posent la question, à chaque avènement du mois sacré de Ramadan, de la date exacte de la Nuit du Destin. Cette nuit bénie où, d’après le Livre Saint (Sourate Al Baqara), le Prophète Sidna Mohamed a eu la Révélation, dans la grotte de Hira.

La date de cette nuit sacrée pendant laquelle les croyants sont en quête de piété et de rédemption divine , “demeure l’une des choses que la Chari’a n’a pas exactement située”, selon le Cheikh Hassan El Kettani.

Dans une déclaration à Le Site info, le prédicateur affirme que les Compagnons du Prophète privilégient la nuit du 27 Ramadan comme date de la célébration de Laylat Al Qadr. Sauf que cela dépend si l’on fait référence à la vision maghrébine ou orientale, précise-t-il.

Hassan El Kettani assure tout de même que “cette nuit bénie se situe dans les dix derniers jours du mois de Ramadan”. Pour étayer cette version, il rappelle que le Prophète de l’islam avait pour habitude de se recueillir au sein de la mosquée pendant ces dix derniers jours du mois sacré. La nuit du destin devait donc être le samedi 1er juin 2019 au Maroc. C’est d’ailleurs ce que confirme le ministère de Habbous sur son site officiel.

Voici, pour nos lecteurs, la traduction de la Sourate 97, intitulée AL QADR (La Destinée)

“Nous l’avons certes fait descendre pendant la nuit d’Al Qadr. Et qui te dira ce qu’est la nuit d’Al Qadr? La nuit d’Al Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci, descendent les Anges et l’Esprit, par permission de leur Seigneur de tout ordre.Elle est Paix et Salut jusqu’à l’apparition de l’aube”.

Nos meilleurs voeux à tous les Marocains, ainsi qu’à tous les musulmans de par le monde, à l’occasion de la célébration prochaine de cette nuit bénie par Allah le Tout-Puissant!

Larbi Alaoui