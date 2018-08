L’avocat de Saad Lamjarred sort de son silence

Lamjarred n’a pas le droit de quitter le territoire français et a versé une caution de 150.000 euros. Rappelons que la plaignante est née en 1989. Elle est originaire des Alpes-Maritimes et travaillait à Saint-Tropez en tant que saisonnière.

C’est dans l’établissement de Saint Tropez “Ermitage” que Lamjarred a été interpellé suite à une accusation de viol. Saad Lamjarred “conteste vigoureusement les faits et ne reconnaît aucune espèce de violence”, ajoute Jean-Marc Fedida qui affirme que la relation sexuelle est “consentie” et qu’ “aucun élément matériel ne montre qu’il y ait eu violence ou contrainte”. Pourtant, la jeune femme accuse le chanteur de viol.