L’avocat de Khadija va porter plainte, la “spécialiste” répond

Linda Paradis est “spécialiste en détatouage”. Alors qu’elle était à New York, elle a reçu un grand nombre d’appels afin de venir en aide à Khadija, la jeune fille qui se dit victime de viol collectif et dont la tragique histoire a fait le tour du monde. Sa vidéo accordée à nos confères de Barlamane.com a fait le buzz sur les réseaux sociaux.

“J’ai vu les photos avec les innombrables tatouages et j’ai pris la décision de m’occuper personnellement de ce cas. Je voulais le faire dans la discrétion la plus totale”, explique-t-elle. Elle donne ensuite les détails de sa visite aux environs de Fkih Ben Saleh. “Khadija était assise, souriante et en excellente santé”, affirme Linda Paradis. “Elle était en train de faire la vaisselle et de s’occuper du ménage quotidien…j’étais choquée et je ne m’attendais pas à la trouver dans un tel état”. Les tatouages et la manière dont ils ont été infligés à Khadija est le point qui a été le plus critiqué par Linda Paradis.

Contactée par Le Site info, l’avocat de Khadija Youssef Chehbi, a décidé de poursuivre en justice Linda Paradis, la qualifiant de “malhonnête”. “Tout ce qu’elle a dit est faux. Comment peut-on remettre en question la version de Khadija”, s’indigne l’avocat.

Mais Linda Paradis persiste et signe: “les tatouages datent d’au moins 3 mois. Ces tatouages ne peuvent pas avoir 8 semaines. Et la jeune fille a beaucoup de cicatrices anciennes. Je doute de la version de Khadija”, affirme-elle par téléphone à Le Site info. “J’assume ce que j’ai dit et je suis prête à tout expliquer devant le tribunal parce que suis sûre de mon expertise”.

