L’avion du Maroc quitte Conakry, les Lions de l’Atlas sains et saufs (photo)

L’avion transportant l’équipe nationale de football et le staff technique a quitté, dimanche soir, la Guinée à destination du Maroc, a-t-on appris auprès de l’Ambassade du Royaume à Conakry.

Le Onze national devait disputer un match face à la Guinée, lundi à Conakry, pour le compte de la 2è journée (groupe I) des éliminatoires africaines du Mondial 2022, une rencontre qui a été reportée par la Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA à cause des développements de la situation dans ce pays africain.

La CAF avait indiqué que les informations concernant la reprogrammation de cette rencontre seront communiquées ultérieurement.

La situation était tendue en Guinée où les Lions de l’Atlas étaient bloqués dans leur hôtel et n’avaient pas la possibilité ni l’autorisation d’en sortir. « On est à l’hôtel, on entend des coups de feu à côté toute la journée… », avait déclaré Vahid Halilhodzic à la presse française.

Sur Twitter, la Fédération guinéenne de football a indiqué: « La délégation marocaine et les officiels du match Guinée vs Maroc quittent à l’instant l’aéroport de Conakry pour Casablanca, à bord d’un avion de la Compagnie Royal Air Maroc ».

Notons que des militaires guinéens ont annoncé, dimanche, avoir arrêté le président de la Guinée Conakry, Alpha Condé, gelé la Constitution, dissous le gouvernement et les institutions et fermé les frontières terrestres et aériennes du pays, apprend-on de sources médiatiques.

Les auteurs de ce coup de force justifient leur action par « la situation politique et économique de la Guinée, le blocage des institutions du pays, l’exploitation de la justice, la violation des droits des citoyens, la corruption financière et la propagation de la pauvreté », précise-t-on de même source.

Des tirs nourris d’armes automatiques ont retenti, dimanche matin, dans le centre de Conakry et de nombreux soldats étaient visibles dans les rues, selon les médias qui citent des habitants de la capitale.

La délégation marocaine et les officiels du match Guinée vs Maroc, quittent à l’instant l’aéroport de Conakry pour Casablanca, à bord d’un avion de la Compagnie Royal Air Maroc.#FIFAWCQ2022 pic.twitter.com/U7i2Bc7Soo — Fédération Guinéenne de Football (@FEGUIFOOT69) September 5, 2021

🚨 La sélection marocaine est bien de retour au pays. ❤🇲🇦 📸 Story IG de Munir pic.twitter.com/sB0cfY2SuP — Hakimi Side 📲 (@Hakimi_Side) September 5, 2021