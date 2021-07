L’autoroute Casablanca-Marrakech bondée avant l’entrée en vigueur des restrictions

Depuis les premières heures de ce jeudi 22 juillet, l’autoroute Casablanca-Marrakech connaît une importante et inhabituelle congestion du trafic. Ceci est dû à l’entrée en vigueur, dès demain, vendredi 23 juillet, de nouvelles mesures concernant les déplacements intervilles au Maroc.

Aussi les familles se dépêchent-elles dans cette course contre la montre, profitant des courtes vacances de l’Aïd Al-Adha, afin que chacune rentre chez elle avant que les mesures de déplacements ne soient durcies. Parmi celles-ci, les déplacements ne seront permis qu’aux citoyens en possession d’un pass vaccinal ou d’une autorisation exceptionnelle, délivrée par les autorités concernées à cet effet.

Selon une source de Le Site info, présente sur les lieux, des dizaines de voitures sont agglutinées aux divers passages de péage de l’autoroute Casablanca-Marrakech et d’autres dizaines de véhicules sont stationnées dans les différentes aires de repos, avant de redémarrer en direction de la ville ocre ou d’autres villes de la région.

Pour rappel, le gouvernement El Othmani avait annoncé, lundi 19 juillet, la prise d’une nouvelle batterie de mesures restrictives, en vue d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus et de ses nouveaux variants, dont le plus dangereux et le plus contagieux s’avère être le variant « indien » (Delta). Ce durcissement des mesures préventives et sanitaires fait aussi suite à la revue à la hausse alarmante des cas confirmés de covid-19, lors des deux dernières semaines.

En sus des décisions précitées concernant les déplacements intervilles, l’interdiction de la célébration des mariages et autres manifestations festives, la limitation du nombre de personnes à des funérailles et le maintien du couvre-feu nocturne à partir de 23 heures, font partie de ces nouvelles mesures restrictives, décrétées par les autorités compétentes.

Larbi Alaoui