L’auteure de la rumeur sur le coronavirus à Fès a été interpellée

Les services de police de Fès ont procédé, lundi, à l’arrestation de l’auteure de la vidéo prétendant que le propriétaire d’un restaurant chinois à Fès a été touché par le coronavirus, a appris Le Site Info.

La police a réagi avec sérieux à cet enregistrement vidéo qui a semé la panique parmi les habitants de la capitale spirituelle, indique-t-on de même source.

Et de rappeler que la personne qui a été filmée a été victime d’une grippe saisonnière, qui a nécessité l’intervention des pompiers pour la conduire à l’hôpital.

Par ailleurs, la cheffe de service communication de la délégation du ministère de la santé avait assuré à Le Site Info que ces allégations étaient totalement fausses, précisant qu’aucun cas suspect du virus n’a été signalé dans la ville.

«Le ministère de la santé a lancé les procédures, dispositifs et autres mesures stricts pour contenir tout cas épidémiologique et viral potentiel et détecter de manière précoce toute infection par ce virus. Le ministère tient également à communiquer avec les citoyens et la presse afin de balayer les rumeurs qui se multiplient actuellement», avait-elle expliqué.

