L’audio de “Mi Naïma” qui circule fait réagir la prison d’Aïn Sebaâ

L’administration de la prison locale d’Aïn Sebaa 1 a souligné, dans une mise au point ce samedi, que l’audio attribué à la youtube “Mi Naïma” sur YouTube, a été enregistré bien avant son interpellation.

Réagissant à une vidéo sur YouTube sous le titre : “Urgent…Audio de Mi Naïma de l’intérieur de la prison”, l’Administration de l’établissement pénitentiaire explique que cet enregistrement avait été mis en ligne sur la même plateforme en date du 23 mars dernier avant d’être publié à nouveau avec changement du titre pour donner l’impression qu’il a été enregistré au sein de l’établissement pénitentiaire.

La personne en question n’a pas pu faire aucun appel depuis le téléphone de l’établissement qu’après 20 jours de son arrivée à la prison, puisque elle ne disposait pas des numéros de téléphone des membres de sa famille, conclut la source.

Rappelons que la youtubeuse a été condamnée vendredi à un an de prison ferme. Les autorités de Fès l’avaient arrêté le 18 mars pour avoir publié des contenus mensongers via les systèmes informatiques et refusé d’exécuter des travaux ordonnés par l’autorité publique.

Dans une vidéo largement partagée sur la Toile, la femme âgée de 48 ans avait nié l’existence de la pandémie du nouveau coronavirus et incité à ne pas mettre en application les recommandations de prévention et les décisions préventives ordonnées par l’autorité publique pour faire face à la propagation de ce virus. «Coronavirus ? Ça n’existe pas ! Nous ne risquons rien tant que Dieu nous protège. Aujourd’hui, je compte me rendre au souk et prendre dans mes bras tous ceux que je croiserai», avait-elle affirmé.

Ses propos ont provoqué un véritable tollé sur la Toile, poussant certains internautes à lancer une campagne pour signaler la chaîne youtube de Naima. Quelques heures après, elle a été supprimée.

M.S.