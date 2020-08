Latifa Raafat s’exprime sur une vidéo évoquant une affaire d’escroquerie

La célèbre chanteuse marocaine, Latifa Raafat, a tenu à éclairer l’opinion publique et à donner sa version à propos d’une vidéo publiée récemment sur Youtube.

L’enregistrement fait croire que le mari de la diva a été victime d’arnaque et que Latifa Raafat a déposé plainte à l’encontre du présumé escroc. Et c’est via son compte Instagram que l’interprète de « Maghyara » (Jalouse), entre autres célèbres chansons, apporte un démenti formel sur cette pseudo affaire d’escroquerie.

« Bonsoir, mon cher public! Comme tout le monde le sait, je ne prête guère attention aux racontars me concernant.Mais le contenu de cette vidéo,dénué de tout fondement, m’a interpellée et profondément blessée. Ce qu’on y raconte sur ma vie privée, qui est une ligne rouge pour moi, dépasse tout entendement et morale et a suscité ma colère. De tels actes sont considérés comme des crimes condamnables par le Code pénal marocain », écrit Latifa Raafat.

Et d’ajouter qu’il n’est pas de son habitude de répondre à de tels commérages mais qu’elle récuse toute injustice. « Et là, je parle de la personne dont le nom est cité dans la vidéo, M.Hatim Hajji. Je ne connais pas ce monsieur, ce qui n’empêche pas mon respect pour sa personne et je regrette que son nom soit mêlé dans un sujet préfabriqué de toute pièce », précise la chanteuse.

« Comment se pourrait-il qu’il soit l’auteur d’escroquerie à mon encontre et à celui de ma famille puisque je ne le connais pas du tout et que nous n’avons, ni les miens, ni moi, aucune relation avec lui? », s’interroge-t-elle. De même que Latifa Raafat a tenu à souligner que si quelqu’un a un quelconque « règlement de commpte » avec elle, elle se demande pourquoi avoir impliqué le nom de ce monsieur dans un sujet à caractère aussi abject que mensonger.

Et de conclure sa publication en précisant qu’elle a déposé plainte auprès du… « Haut Tribunal du Ciel et Son juge qui sait rendre justice (Youmhil wa la youhmil) ». Et le mot de la fin de Latifa Raafat est: »Hasbiya Allah wa ni’ma al wakil » (Allah me suffit et Il est mon meilleur garant).

Larbi Alaoui (avec Hind Mounir)