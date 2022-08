Latifa Raafat réagit aux drames de M’diq et de Khouribga (PHOTO)

La diva marocaine, Latifa Raafat, a douloureusement et tristement réagi au décès de plusieurs éléments de la Protection civile, dans un feu de forêt à M’diq, et celui de plusieurs victimes du renversement d’un autocar de transport routier, au niveau de la route nationale reliant les villes de Khouribga et de Fqih Ben Salah.

Et c’est via son compte Instagram que la célèbre chanteuse a exprimé son deuil et présenté ses condoléances attristées aux membres des familles des victimes de ces deux drames. » Nous ne pouvons rien contre la volonté divine. Mais nos cœurs sont oppressés de douleur vis-à-vis des martyrs du devoir national, trois éléments de la Protection civile, et aujourd’hui, concernant les victimes de l’accident survenu à Khouribga. Que Dieu ait les défunts en Sa sainte miséricorde et qu’Il accorde à leurs familles patience et courage! Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons », a écrit Latifa Raafat dans son post.

De même qu’elle a tenu à donner le conseil avisé suivant aux citoyens: « Soyez prudents et vigilants! Faites attention aux incendies, aux accidents et aux noyades! Vos vies nous sont si chères! Que Dieu accorde Sa clémence aux victimes et Sa patience aux leurs! ».

