Latifa Raafat menace de recourir à la justice, voici pourquoi

La diva marocaine, Latifa Raafat, dénonce le fait que l’on ait annoncé sa participation à une soirée de bienfaisance, sans qu’elle ait été mise au courant et sans que l’on ait la peine de la contacter au préalable, ou avoir contacté son agent.

Et c’est via son compte Instagram que la chanteuse a dénoncé l’action mensongère des organisateurs de cette soirée de bienfaisance, dont le but est de collecter des dons au profit de familles démunies. De même qu’elle a tenu à publier l’affiche de cette soirée, comportant sa photo, en s’insurgeant contre le fait d’avoir cité son nom dans une soirée privée, sans qu’elle ne soit mise au courant.

« Il est regrettable de m’avoir citée dans une soirée de bienfaisance dont j’ignore tout et dont aucun des responsables de l’association organisatrice n’ait pris la peine de me contacter ou de contacter mon agent, Mustapha Regragui. Je dénonce vivement l’exploitation de mon nom dans de telles initiatives et le fait de collecter des dons et des sommes d’argent en tirant profit du nom de Latifa Raafat, surtout quand il s’agit d’activités caritatives. Aussi, les organisateurs de soirées et les présidents d’associations, comme tous ceux qui désirent collaborer avec l’artiste Latifa Raafat, sont-ils priés d’entrer en contact avec moi ou avec mon agent, Mustapha Regragui, soit par mail, soit via Instagram, ou bien directement par téléphone! ».

Et de conclure par menacer, en ayant recours à la justice, tous ceux qui exploitent son nom pour une question de publicité sans son consentement ou sans accord préalable commun, en les priant de ne plus citer, sans raison valable, le nom de Raafat.

Par ailleurs, le fait que la chanteuse ait formellement récusé sa participation à cette soirée de bienfaisance, qui devait avoir lieu lundi 25 avril courant a suscité une grande indignation et de nombreuses critiques à l’encontre de l’association organisatrice et ce, de la part des fans et followers de Latifa Raafat, via le réseau social Instagram.

L.A.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L A T I F A R A A F A T (@raafatlatifa)