Latifa Raafat lance un appel aux Marocains (PHOTO)

La chanteuse marocaine Latifa Raafat a appelé les Marocains à s’engager massivement dans la campagne de vaccination, dans ce contexte marqué par la hausse des cas de contamination.

Sur son compte Facebook, l’artiste a publié une photo d’elle en train de recevoir le vaccin, appelant les citoyens à se faire vacciner le plus rapidement possible. « La situation épidémiologique n’est pas rassurante. Des milliers de cas sont enregistrés chaque jour, une augmentation alarmante peut provoquer des désastres. Les salles de réanimation sont pleines, et le nombre de décès augmente de jour en jour. S’il vous plaît, faites-vous vacciner » a-t-elle écrit.

Et d’ajouter : « Nous devons rester vigilants. Le virus circule encore et nous n’avons pas encore réalisé l’immunité collective. Le port du masque et la distanciation physique sont des choses qui peuvent nous éviter une hécatombe épidémiologique ».

Pour rappel, un total de 6.971 nouveaux cas d’infection au coronavirus et de 2.690 guérisons a été enregistré au cours des dernières 24 heures au Maroc, a annoncé mardi 27 juillet, le ministère de la Santé.

M.F.