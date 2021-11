Latifa Raafat célèbre son anniversaire (VIDEO)

Latifa Raafat a célébré jeudi son 56ème anniversaire, entourée de ses proches. Sur son compte Instagram, la chanteuse a partagé une vidéo et a écrit : «Je célèbre aujourd’hui mon 56ème anniversaire. Des années de bonnes et de mauvaises choses, de joies et de malheurs. Mais ces trois dernières années ont été les meilleures, grâce à ma chère fille Almass. Je remercie tous ceux qui m’ont présenté leurs vœux».

La vidéo, dans laquelle apparait la chanteuse, en compagnie de sa fille, en train de souffler ses bougies, a fait réagir les internautes qui lui ont souhaité une longue vie en compagnie de ceux qui lui sont chers.

Rappelons que Latifa Raafat a donné naissance à sa fille en septembre 2019

H.M.