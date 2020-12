Latifa Raâfat bouleversée par la disparition de Salaheddine El Ghomari (PHOTO)

L’émotion est grande, la tristesse est immense et le choc est insoutenable, après la disparition soudaine du journaliste et rédacteur en chef de la chaîne de Ain Senaâ, le défunt Salah Eddine El Ghomari, terrassé par une crise cardiaque, jeudi soir du 10 décembre.

Et très nombreux sont les artistes marocains qui ont exprimé leur profonde douleur à cette annonce funèbre. Parmi ceux-ci, la diva Latifa Raafat, qui a révélé que le défunt, un jour avant son décès, l’a contactée pour avoir de ses nouvelles, sachant qu’elle a contracté le coronavirus.

Elle a également posté une publication sur son compte Instagram, priant pour le repos de l’âme « du frère Salah Eddine El Ghomari » et présentant ses sincères condoléances à « ses proches et à tous ceux qui l’ont aimé et apprécié ».

« Ce qui m’a le plus touchée et m’a énormément bouleversée, c’est qu’il m’a téléphoné hier pour s’assurer sur mon état de santé, Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons », a tristement conclu Latifa Raafat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L A T I F A R A A F A T (@raafatlatifa)

L.A.et M.S.