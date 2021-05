Latifa Raâfat adresse un message à ses followers (PHOTO)

La diva Latifa Raâfat a pensé à adresser ses voeux à ses fans et followers, à l’occasion de l’avènement de l’Aïd Al-Fitr que le Royaume a célébré hier, jeudi 13 mai. Ceci, via les réseaux sociaux et d’une manière personnelle et originale, dans la pure tradition marocaine.

Illustrant sa publication, sur son compte Instagram, par une photo d’elle en caftan rouge, la célèbre chanteuse fait voir également une nouvelle coupe de cheveux très tendance.

« Bonsoir, mes chers amis! Bonne et heureuse fête à toutes et à tous! J’espère que vous allez bien. Je vous souhaite le meilleur et je prie le Bon Dieu de nous épargner cette pandémie, afin que nous puissions nous réunir, de nouveau, avec nos proches et amis, ainsi qu’avec les personnes que nous connaissons, aussi bien de près que de loin », a écrit Latifa Raâfat, s’adressant à son public à ses nombreux followers et admirateurs.

A.T.