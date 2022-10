Latifa Raafat adresse un message à Badr Hari (PHOTO)

La diva marocaine, Latifa Raafat, a adressé un message au champion de kick-boxing, Badr Hari après que celui-ci a annoncé, samedi dernier, son intention de mettre un terme à sa carrière sportive.

Et c’est via son compte officiel Instagram que la célèbre chanteuse a tenu à adresser ses remerciements au champion marocain. Ceci, en illustrant sa publication par un collage de photos, dont l’une représente Badr Hari, alors que l’autre la montre en compagnie du champion de Kick-boxing.

La chanteuse a également écrit, en hommage à Badr Hari, le commentaire élogieux qui suit: « Mon compatriote (« wald bladi », dans le texte), en premier lieu, et enfant de ma chère ville, Kénitra, ensuite, merci pour tout ce que vous avez accompli pour notre cher pays le Maroc! Votre retraite n’est que la preuve de votre force de caractère et le Maroc n’oubliera pas tout ce que vous avez accompli de succès et de victoires qui ont hissé haut les couleurs nationales partout de par le monde. Le Maroc est fier de vous! »

A noter que le champion marocain de Kick-Boxing, Badr Hari, a pris la décision de mettre fin à sa carrière, après sa défaite contre le Néerlandais, Alistair Overeem, au « Glory Collision 4 » à Arnhem, ville aux aux Pays-Bas, samedi 8 octobre courant.

L.A.