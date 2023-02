L’artiste Zakaria Ghafouli raconte sa souffrance avec l’harcélement (VIDEO)

Invité à l’émission « Le monde de Shahrazad » présentée par Shahrazad Akroud, l’artiste Zakaria Ghafouli a ouvert son cœur en parlant de certaines périodes difficiles qu’il a vécu en tant qu’artiste, notamment sur les réseaux sociaux.

« J’ai subi des vagues d’harcèlement, on est des humains, on a des sentiments et ça nous impacte forcément. Ça me faisait mal au début de me faire harceler de la sorte, mais avec du recul j’ai appris à gérer la situation en me disant que c’est le coût de la célébrité », souligne Zakaria Ghafouli.

Révélé au grand public dans l’émission Studio 2M en 2010, Zakaria a sorti plusieurs tubes qui ont connu un franc succès. Parmi eux, Bahra Bahra, Hobino et chouf Zmane.