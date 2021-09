L’artiste Xander Pratt expose ses œuvres à Casablanca (VIDEO)

Le chanteur et styliste ghanéen Xander Pratt organise son exposition « Essence of Africa » à Casablanca, où il dévoile ses dernières créations.

L’artiste a également présenté, en avant-première, son dernier clip intitulé « Casablanca », produit par la boîte de production In One en hommage à la capitale économique, et qui sera lancé le 2 octobre. « Ma chanson est basée sur mon amour pour Casablanca. Je suis tombé amoureux de la ville car elle m’a elle même donné de l’amour, et m’a poussé à faire un voyage à travers le Maroc. Une fois ce voyage terminé, j’ai décidé de remercier Casablanca par cette chanson », a-t-il déclaré.

Notons que Xander Pratt est un artiste musical, créateur de mode et directeur artistique originaire du Ghana. Il a précédemment vécu à̀ Melbourne en Australie, et réside actuellement au Maroc.