L’artiste Samira Saïd en deuil

L’actrice marocaine Samira Said est endeuillé par le décès de l’un de ses meilleurs amis, le docteur Hicham Issa. La diva marocaine a choisi son compte officiel Instagram pour faire l’annonce en publiant des images et vidéos du défunt avec le commentaire suivant : « L’une des personnes les plus nobles et les plus belles que j’ai connu dans ma vie a quitté ce monde », déclare Samira Said. Et d’ajouter : « C’était un frère et un ami..Dr Hisham Issa, que Dieu ait pitié de vous et vous entoure de ses soins. »

Il convient de noter que Hisham Issa était le médecin du regretté artiste Abdel Halim Hafez. Il est aussi l’auteur du livre « Halim et moi », à travers lequel il a évoqué des anecdotes sur les nombreux moments qui les ont réunis. Ce livre a été l’occasion pour les fans d’Abdelhamid Hafiz de connaître davantage de choses sur sa personnalité, sa vie, ses moments difficiles et ses succès.