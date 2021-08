L’artiste marocaine Rajoua Sahli surprend ses fans (VIDEO)

L’artiste marocaine Rajoua Sahli a surpris ses fans en annonçant l’adoption d’une petite fille abandonnée.

La découverte de cette petite fille, qui venait de naître, abandonnée devant une benne à ordure, avait suscité une polémique sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Sur son compte Instagram, Sahli a annoncé avoir décidé de prendre en charge légalement la nouvelle née.

« Moi, la femme, la mère, et la citoyenne marocaine Rajoua Sahli annonce, en toute connaissance de cause, que je vais adopter ce petit ange, que je traiterai comme ma propre fille, et qui aura le même statut que mon fils Rayan. Puisse Dieu m’accorder la vie et la santé pour leur accorder la meilleure éducation », a-elle écrit ».

Elle précise par ailleurs qu’elle a choisi le prénom d’Ariana pour la petite fille, et qu’elle commencera les procédures légales pour l’adoption. Elle a par ailleurs appelé ses fans à effacer les vidéos diffusées dernièrement montrant le visage du bébé.

L’artiste a également remercié les médecins et professionnels qui veillent au sauvetage et à la prise en charge des enfants abandonnés.

M.F.