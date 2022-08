L’artiste marocaine Hind Sdassi se lance dans un nouveau projet (PHOTOS)

Après sa décision de mettre un terme à sa carrière artistique, Hind Sdassi n’a pas tardé à opter pour une nouvelle voie professionnelle.

Et c’est dans le domaine des habits traditionnels que la désormais ex-chanteuse marocaine a les yeux de Chimère, avec la création de sa propre marque de vêtements.

Le projet semble être déjà sur les rails puisque Hind Sdassi en a déjà entamé la promotion, via son compte Instagram. Des vêtements, aussi bien traditionnels que modernes, avec une touche artistique « up to date », en différents modèles qu’elle a arborés elle-même élégamment et dont elle a publié les photos sur le même réseau social.

Parallèlement, la nouvelle modéliste-styliste a créé un compte propre à sa marque de vêtements, toujours sur Instagram.

Pour rappel, Hind Sdassi a désagréablement surpris ses fans et followers en annonçant récemment sa décision « irrévocable » de mettre fin à sa carrière de chanteuse.

C’était lors de sa dernière apparition médiatique où elle a assuré qu’elle avait bien réfléchi avant de prendre sa décision et qu’elle est convaincue d’avoir fait le bon choix.

Laquelle décision, a-t-elle déclaré, a été prise avant la sortie de son dernier album intitulé « Kifach h’sabtiha » (Comment l’as-tu prise?).

Dans la même émission, Hind Sdassi avait aussi fait plusieurs révélations sur son enfance, son mariage précoce, à l’âge de vingt ans, entre autres informations sur sa vie personnelle et familiale.

L.A.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hind Sdassi. هند سداسي (@hindsdassiofficiel)