L’artiste marocain Mohamed Khalfi opéré avec succès (PHOTO)

Le grand artiste marocain, Mohamed Khalfi, qui était malade ces derniers temps et obligé de cesser toute activité artistique, vient de subir avec succès, ce mardi 19 avril, une opération chirurgicale, dans une clinique privée de Casablanca.

C’est la nouvelle que vient d’annoncer le comédien et journaliste Mourad Achabi, via son compte Instragram, illustrée par une photo le montrant en compagnie de Mohamed Khalfi dans la chambre de l’établissement hospitalier de celui-ci où cette intervention a eu lieu.

« Qui veut avoir des nouvelles de Mohamed Khalfi, qu’il sache, Dieu merci, qu’il vient de subir avec succès une opération chirurgicale urgente. Il s’apprête à quitter la clinique avec un moral au beau fixe. Toute autre rumeur est nulle et non avenue! », a écrit Mourad Achabi dans son commentaire concernant l’état de santé de notre grand comédien, tout en lui souhaitant un prompt rétablissement et une bonne convalescence.

Par la suite, d’autres messages de fans et de followers de Mourad Achabi, via son compte Instagram, ont été adressées à Mohamed Khalfi avec leurs prières et voeux de guérison. A son tour, la famille de Le Site info souhaite une rapide guérison et une excellente convalescence à Mohamed Khalfi.

L.A.

