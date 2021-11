L’artiste Aziz Fadili hospitalisé après avoir contracté la Covid-19 (PHOTOS)

Le célèbre acteur marocain, Aziz Fadili, est actuellement hospitalisé, à Casablanca. Ce qui a suscité une grande inquiétude chez de très nombreux admirateurs de l’artiste, dont on se remémore, avec grande nostalgie, entre autres prestations artistiques, son rôle singulier de « Monsieur météo » de la première chaîne nationale RTM (appelée aujourd’hui Al Aoula).

Ainsi, de nombreux fans et followers de la fille de Aziz Fadili, la comédienne et talentueuse humoriste, Hanane Fadili, ont positivement interagi, avec affection et compassion, à la story de celle-ci, publiée via son compte Instagram, où elle demande que l’on prie pour le prompt rétablissement de son papa adoré.

Ce post, illustré par une photo du grand artiste, est accompagné par le commentaire suivant de Hanane: « Vos prières de prompt rétablissement à mon père! ». Ce qui a fortement ému les nombreux followers de notre humoriste qui n’ont pas manqué d’exaucer sa demande filiale, remplie d’amour et de considération à Aziz Fadili.

Le Site info a également souhaité avoir des nouvelles de ce grand monsieur du milieu artistique marocain et, pour ce faire, a contacté Hanane Fadili par téléphone. Il ressort de notre communication que Aziz Fadili a, hélas, contracté la covid-19 et que son état de santé est assez critique et a nécessité son hospitalisation urgente.

De son côté, le fils de notre artiste, le réalisateur, producteur, scénariste et monteur, Adil Fadili que l’on ne présente pas non plus au grand public marocain, a aussi fait part de la maladie de son père, via une story sur le compte de sa maison de production, où il adresse, à son tour, ses voeux filiaux de prompte guérison à son cher papa.

Comme tous les Marocains, fans et admirateurs inconditionnels de Aziz Fadili, nous espérons de tout coeur que l’ex-inoubliable « Monsieur météo » de 2M et interprète, aux côtés d’autres acteurs, entre autres rôles, du téléfilm « Arrassam » (Le peintre), réalisé justement par Adil Fadili, recouvre rapidement la santé et, bientôt, sa famille, ses proches et ses amis.

Larbi Alaoui

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hanane El Fadili (@hanane_el_fadili_)