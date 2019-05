L’arnaqueuse de la Mamounia va en prison

Du nouveau dans l’affaire de “l’arnaqueuse de la Mamounia”. La fausse héritière allemande a été condamnée à une peine de prison de quatre ans minimum à New York.

La juge Diane Kiesel a ordonné une peine de “4 à 12 ans”, à verser un remboursement de près de 199.000 dollars et une amende de 24000 dollars. “Je m’excuse pour mes erreurs”, a-t-elle déclaré avant l’annonce du verdict, rapporte le New York Times. Et d’ajouter qu’elle ne regrette rien et qu’elle “referai” la même chose, si c’était possible.