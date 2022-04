Larache: un SDF dangereux dans les filets de la police

Mohamed Belmhidi, le président de la coordination nationale pour la défense des droits de l’Homme, a indiqué que les autorités de Larache ont réussi mercredi à mettre la main sur un SDF dangereux.

Sur sa page Facebook, Belmhidi a assuré que plusieurs appels ont été émis afin d’arrêter cet individu et le placer dans un centre psychiatrique suite à son comportement violent et agressif envers les femmes. Souvent muni d’un couteau, il semait la terreur parmi les femmes et les enfants.

Belmhidi a ainsi remercié les autorités pour leur intervention, soulignant que ce SDF représentant un véritable danger pour les habitants de la ville.

S.L