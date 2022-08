Larache : le déhanché de Saïda Charaf enflamme la toile (VIDEO)

Saïda Charaf n’en finit pas de faire parler d’elle. L’artiste sahraouie a mis le feu sur les réseaux sociaux en raison d’un pas de danse assez « spécial ».

Elle avait promis de mettre le feu à la scène du Festival International de Larache, Culture, Arts et Patrimoine (FILCAP), et elle a bien tenu sa parole. Saïda Charaf a une fois de plus fait parler d’elle lors d’une prestation pour le moins « unique ».

Dans une publication relayée par plusieurs pages people, l’on peut apercevoir la chanteuse effectuer un « déhanché » assez spécial devant ses fans. La danse a bien évidemment divisé la toile, entre ceux qui jugent la « performance » d’osée, alors que d’autres indiquent que cela n’est rien d’autre que l’excitation du moment.

A.O.